СК возбудил уголовное дело после нападения на прохожих в Сургуте

В Югре следователи возбудили уголовное дело после нападения жителя Сургута на случайных прохожих. Как сообщается на официальном сайте ведомства, мужчина с ножом напал на семерых человек. Все пострадавшие доставлены в больницу. Двое – в тяжелом состоянии, у остальных - травмы средней степени тяжести. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава Следственного Комитета страны Александр Бастрыкин.

«По факту происшествия следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК , это покушение на убийство. В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы», - сообщается на сайте СК ХМАО.

Личность нападавшего его уже установлена - это 23-летний житель Сургута. Следователи уже запросили на него характеристики. Будет проверена информация о наличии у него возможных психических отклонений.

Тем временем, глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к горожанам с просьбой сохранять спокойствие. Причин для паники, по словам Шувалова нет, ситуация – под контролем правоохранительных органов.

«Сегодня мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на горожан. Пострадали семь человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Преступник обезврежен, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов», - сказал Шувалов.

Инцидент произошел сегодня утром, около 11 часов. Мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам Сургута, напал на случайных прохожих. Прибывшим для задержания полицейским пришлось применить оружие, преступник – застрелен на месте.

Фото сообщества О, Сургут! в ВК