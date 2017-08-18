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Бузова не приедет. В администрации рассказали, кто выступит на главной сцене в День города

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Бузова не приедет. В администрации рассказали, кто выступит на главной сцене в День города

Сегодня, 18 августа, в городской администрации обсудили программу празднования Дня города и Дня нефтяной и газовой промышленности. Мероприятия, напомним, запланированы на второе сентября. 

В этот день в городе будут работать шесть праздничных площадок, одна из которых – в микрорайоне Вынгапуровский.
Впервые в этом году в городе пройдет парад первоклассников, участие в нем примут больше тысячи новоиспеченных школьников. Детский парк станет площадкой для самых маленьких, а площадь у пешеходного фонтана превратится в «Молодежный квартал». В праздничной программе шоу барабанщиков, свадебный перфоманс и фестиваль «Дружба народов».
Поздравят ноябрьцев и звезды отечественной эстрады. На главной сцене свои хиты исполнят Митя Фомин, Паскаль и группа «Буритто».
А вот информация о возможном выступлении Ольги Бузовой, которую несколько недель активно обсуждали в социальных сетях, не подтвердилась.

 

 

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