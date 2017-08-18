В Ямальский избирком поступило уже четыре жалобы на нарушение закона

С начала избирательной кампании на Ямале зарегистрировано четыре жалобы на нарушения избирательного законодательства, сообщает окружной избирком. Как рассказал по телефону журналистам «Ноябрьск 24» председатель избирательной комиссии Андрей Гиберт, все заявления рассмотрены. Ни по одному из сообщений факты не подтвердились. Четыре заявления поступили в суд Лабытнанги. В одном из случаев заявитель сам отозвал требования, в другом – отказал судья. Рассмотрение еще двух исков назначено на 19 августа. В Ноябрьске подобных инцидентов не было. Напомним, единый день голосования назначен на 10 сентября. Сейчас идет период агитации в СМИ. Осенью город изберет двоих депутатов Городской Думы. Желание баллотироваться изъявили восемь человек.