Больше трех десятков семей получили выплаты на покупку жилья в Тюмени

В этом году 33 семьи из Ноябрьска получили жилищные сертификаты на покупку жилья на юге Тюменской области по программе «Сотрудничество». Ее бюджет на этот год – 78 миллионов рублей.

«Сейчас семьи реализуют эти социальные выплаты, приобретают жилые помещения. Это могут быть как индивидуальные дома, так и квартиры. По программе возможно приобретение в том числе и жилья в новостройках», – рассказала «Ноябрьск 24» главный специалист департамента имущественных отношений Лариса Кидрон.

Размер социальной выплаты индивидуален: он зависит от стажа работы получателя на Крайнем севере и состава его семьи. Главным условием остается и отказ от жилья на территории региона.

Добавим, в 2016 году сертификаты по программе «Сотрудничество» получили 43 семьи, всего же в очереди их больше семи тысяч.