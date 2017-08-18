Ноябрьские предприниматели могут получить миллион на компенсацию затрат

В Ноябрьске городские власти объявили конкурс для предпринимателей. Его победители смогут получить субсидию на возмещение затрат по уплате первоначального взноса на лизинг оборудования. Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы в Ноябрьске. Заявки от претендентов будут принимать до четвертого сентября.

«Такая мера поддержки в Ноябрьске работает с 2010 года и является одной из самых востребованных. За это время в конкурсе успели принять участие четырнадцать предпринимателей, общая сумма субсидии составила девять миллионов рублей. Все получатели субсидий продолжают работать на территории города», – рассказала «Ноябрьск 24» и. о. начальника отдела развития предпринимательства Татьяна Билавчук.