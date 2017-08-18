Строительство детского сада в новом микрорайоне начнется в сентябре

Площадка под возведение детского сада в восьмом микрорайоне будет готова к началу сентября. Само же строительство объекта начнется уже в третьей декаде месяца. Проект здания готов, документы направлены на экспертизу и, пока подрядчик не получит положительного заключения, работы на участке не начнутся. Строительство детсада займет около двух лет и будет практически незаметным для жителей района. Подрядчик планирует строго соблюдать суточный режим тишины и отказаться от использования высокошумных технологий.

Заниматься строительством будет компания «Магнум». Она же строила «Зенит», «Авангард» и многофункциональные спортплощадки во дворах.

Напомним, также, как и объекты спортивной инфраструктуры, детский сад в восьмом микрорайоне возведут в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».