Новая площадка у третьей школы появится до конца августа

Новую детскую площадку у третьей школы начнут устанавливать уже после 20 августа. Об этом журналистам рассказала руководитель дирекции муниципального заказа Юлия Смирнова. Конкурс, по словам Смирновой, уже состоялся, сама площадка тоже изготовлена.

«На данный момент уже второй конкурс, который мы объявили, состоялся. Изготовление уже осуществилось. 18 августа мы ждем поставку и к 21 числу начнем проводить монтаж этих игровых комплексов», – поясняет Смирнова.

Новую детскую площадку установят на месте старого хоккейного корта – его демонтировали еще в начале лета. Причина задержки, по словам Юлии Смирновой, в недоработке подрядчика: он не только опоздал с поставкой товара, – качество комплекса тоже оказалось несоответствующим.