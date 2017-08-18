В Ноябрьске четверым наркосбытчикам грозит пожизненное заключение

В Ноябрьске полицейскими завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей региона, которые входили в состав ОПГ. Они занимались сбытом наркотических веществ на территории Ямала. По данным следствия, «работали» наркосбытчики почти год, начиная с 2016-го.

Продавали запрещенные вещества дилеры через интернет-программы и мессенджеры. На прямой контакт с покупателями не выходили – наркотики передавали через тайники.

«В ходе документирования преступной деятельности организованной группы сотрудниками наркоконтроля изъято из незаконного оборота более 7 кг синтетических наркотиков», – рассказала руководитель пресс-службы ямальского управления МВД Ирина Пимкина.

Сейчас всем участникам ОПГ предъявлено обвинение, материалы дела переданы в суд. Наркосбытчикам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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