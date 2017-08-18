19 августа – новый сезон шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ и всероссийский танцевальный марафон!

От танцевальной лихорадки теперь не скроется никто. 19 августа пройдет всероссийский танцевальный онлайн-марафон в тридцати городах страны в рамках запуска нового сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ!

19 августа вся многомиллионная Россия окажется в «ТАНЦАХ»! В день премьеры нового сезона шоу на ТНТ, невиданных масштабов марафон свяжет главную площадку в Парке Горького в Москве и более трех десятков городов по всей стране. Сотни тысяч людей станцуют вместе, несмотря на свою геолокацию. Каждый россиянин в этот день услышит заветное «Вы в «ТАНЦАХ»!

В программе дня — мастер-классы от популярных участников шоу «ТАНЦЫ», автограф-сессии, часовые батлы с участием всех желающих и интерактивные развлечения.

Если же в этот день вам не удастся поддержать «ТАНЦЫ» на одной из площадок страны, вы сможете наблюдать за главным танцевальным марафоном в сети. Онлайн-трансляция из Парка Горького и тридцати городов-участников будет идти весь день 19 августа на официальной странице телеканала ТНТ «ВКонтакте». Вести ее будут звезды канала: Дмитрий Кожома и Иван Пышненко, Станислав Ярушин, Андрей Минин и Сергей Гореликов.

В 20:00 на площадке Adidas BASEMOSCOW в Парке Горького состоится грандиозный концерт шоу «ТАНЦЫ». Зрителей ждут лучшие номера от участников прошлых лет и несколько уникальных выступлений от ребят из нового сезона. Ближе к девяти вечера на сцену выйдут наставники проекта Мигель и Татьяна Денисова, которые объявят о старте нового сезона. Затем ко всем гостям обратится ведущая шоу Ляйсан Утяшева.

Кульминацией мероприятия станет показ премьерного выпуска четвертого сезона самого масштабного танцевального шоу России. В эту субботу в 21:30 гости площадки Adidas BASEMOSCOW в Парке Горького и миллионы россиян посмотрят шоу «ТАНЦЫ» вместе! Приходи на танцевальный марафон в масштабе всей страны! Впиши свои танцы в историю!

Смотри новый сезон шоу «ТАНЦЫ» с 19 августа в 21:30 на ТНТ!

Участвуй в общероссийском танцевальном марафоне!