Автоледи на «Мерседесе» сбила велосипедиста

В Ноябрьске девятилетний велосипедист попал под колеса иномарки. ДТП произошло вечером, 17 августа, в одном из жилых дворов по проспекту Мира. Как сообщили в отделе ГИБДД города, девушка-водитель иномарки выезжая со двора не уступила дорогу несовершеннолетнему велосипедисту. В результате, ребенок отделался ссадинами, лечение ему не назначено.

Добавим, с начала года в Ноябрьске зарегистрировано шесть ДТП с несовершеннолетними велосипедистами и только один из них получил травмы.

Фото ОГИБДД по г. Ноябрьску.