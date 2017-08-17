На привокзальной площади построят автостоянку на семьдесят мест

В Ноябрьске продолжаются работы по реконструкции привокзальной площади. Сейчас подрядчики занимаются заменой инженерных коммуникаций. Старые трубы здесь уже «отметили» 35-летний юбилей, потому было принято решение о полной их замене.

Работы на привокзальной площади, напомним, начались в июле.

«Помимо замены инженерных сетей здесь будут сформированы парковочные места, необходимо будет организовать движение транспорта и общественного, и личного, сформировать пешеходные потоки. Ну и завершающий этап – озеленение территории», – рассказал «Ноябрьск 24» главный архитектор города Владимир Спиридонов.

Новая парковка на железнодорожном вокзале рассчитана на семьдесят автомобилей. Кроме того, здесь обновят и уличное освещение. Добавим, в общей сложности все работы обойдутся в шестьдесят миллионов рублей. Завершить их планируют в сентябре.