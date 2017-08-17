Находку тюменских коммунальщиков обезвредили на полигоне

Артиллерийский снаряд, обнаруженный сегодня днем в одном из жилых районов Тюмени, представлял реальную опасность. Извлечь артиллерийский снаряд саперам удалось спустя несколько часов. Взрывотехники ликвидировали боеприпас на полигоне.

Напомним, снаряд обнаружили сегодня утром коммунальщики во время земельных работ при ремонте инженерных сетей. На боеприпас наткнулся экскаваторщик, который работал на улице Смоленской. На место в экстренном порядке прибыли все спецслужбы, людей из близлежащих домов и зданий эвакуировали.

Снаряд, по некоторым данным, хранился в земле еще со времен гражданской войны.