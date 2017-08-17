В Ноябрьске на автомобиль рухнула стена аварийного дома

В Ноябрьске во время сноса аварийной «деревяшки» по улице Дружбы пострадал автомобиль. На капот «Волги» упала часть стены дома. Фото с места уже появились в социальных сетях.

«Напротив дома по ул. Дружбы, 12 сносили дома без объявлений убрать авто с парковочных мест, что чревато последствиями. На одну из стоящих вблизи дома машин рухнула часть стенки. Объявлений о том, что будет снос домов, или о том, что необходимо убрать машины, не было», – пишет автор снимков, пожелавший остаться анонимным.

Некоторые пользователи поддержали пострадавшего автовладельца, другие, ссылаясь на то, что машина припаркована практически впритык к зданию, считают, что хозяин авто виноват сам.

«А если бы был пожар?! Тоже надо было бы заранее предупредить?! Как можно под таким домом парковать машины? А если дом сам развалился!? Или был бы сильный ветер?! Когда же люди научатся думать сами о себе, а не перекладывать ответственность на кого-либо!? Чтобы потом искать крайних в своих же неудачах!», – пишет в Сети жительница города Ольга Клименко.

При этом, как удалось выяснить журналистам «Ноябрьск 24» у хозяина пострадавшей «Волги» претензий к подрядчику нет. Что касается уведомлений о сносе, то, как пояснили в администрации, на каждом доме, который в этом году попал под ликвидацию, размещены информационные таблички.

Фото группы «Жалобная книга - Ноябрьск» Вконтакте.