В Тюмени из-за находки коммунальщиков эвакуировали жителей многоэтажки

В Тюмени из-за случайной находки коммунальщиков эвакуированы жильцы многоэтажки номер 15 по улице Смоленской. Кроме того, людей вывели из близлежащих жилых домов и зданий, улица перекрыта нарядами ДПС.

Из собственных источников «Ноябрьск 24» стало известно, что коммунальщики в ходе ремонта магистральных сетей обнаружили предмет, похожий на снаряд. На место уже прибыли пожарные, полицейские, работает сапер.

В Управлении МВД по Тюменской области подтвердили данные об эвакуации людей, однако, что конкретно обнаружили на месте, пока не уточняют.

«По имеющейся информации, на месте обнаружен предмет цилиндрической формы с признаками коррозии. Проводится проверка», – пояснили в ведомстве.