«Любой отказ КОИБ – это ЧП». Холманских обозначил приоритеты в подготовке к выборам

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских обозначил основные приоритеты при подготовке к грядущим выборам. В единый день голосования, 10 сентября, в федеральном округе пройдет 158 выборных кампаний.

«При всей важности мы должны учитывать и еще одно обстоятельство – это последняя масштабная кампания перед выборами президента страны в марте 2018 года. 10 сентября, в единый день голосования, мы должны проверить работоспособность всех звеньев избирательной системы накануне главного политического события последних шести лет», – обратился к участникам оперативного штаба Холманских.

Первая, приоритетная задача, которую озвучил Холманских, – это обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности и технической готовности автоматизированных систем голосования.

«Любой отказ КОИБ в процессе голосования должен рассматриваться как ЧП и такие случаи необходимо исключить. Системы должны функционировать исправно и никакие сбои не должны поставить под сомнение результаты голосования на избирательных участках», – подчеркнул Холманских.

Немаловажным остается и процент явки на выборы. На Ямале, к слову, зарегистрировано 360 тысяч избирателей.

«Ямальцы всегда активны и ответственны в таких вопросах. Единственное, что бы хотел пожелать: приходить и выбирать. Ямальцы в итоге строго спрашивают за работу, за исполнение данных обещаний и за оказанное доверие. Проголосовал – имеешь полное право спросить с каждого избранника», – подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Всего же на Ямале голосование пройдет в 71 муниципалитете. Так, в Шурышкарском и Ямальском выберут глав районов. Досрочные выборы главы состоятся в поселке Тазовском. Новому Уренгою и Пуровскому предстоит избрать депутатов – представителей в Заксобрании Ямала. В Приуральском, Надымском и еще ряде районов обновится состав депутатов Думы местного уровня. Довыборы в городскую Думу пройдут в Салехарде, Лабытнанги, Муравленко и Ноябрьске. В нашем городе желание баллотироваться изъявило восемь кандидатов.