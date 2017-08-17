Ольга Бузова покорила участников шоу «Студия СОЮЗ» своим идеальным слухом

Каждый четверг в эфире ТНТ новое и единственное в своем роде комедийно-музыкальное шоу — «Студия СОЮЗ».

Теперь каждый четверг в 21.00 звезды ТНТ будут меряться музыкальностью и знаниями русской попсы. Для этого они погружаются в мир изощренной русской эстрады, и только юмор и самоирония помогают им выстоять в этой схватке. Отныне четверги не будут прежними…

Участниками самого первого выпуска стал дуэт «ХБ», состоящий из резидентов Comedy Club Харламова и Батрутдинова. Во втором выпуске друг против друга играли девушки из дуэта «ББ» — ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина. И если Ксюша поразила и одновременно шокировала собравшихся своими глубинными познаниями в области русского шансона и русского рэпа, то Ольга доказала, что у нее прекрасный слух. На протяжении всего выпуска она демонстрировала свои замечательные вокальные данные, неизменно попадая в ноты, подпевая музыкальным хитам.

Ольга Бузова: «Студия СОЮЗ», конечно, очень необычное шоу! И мне впервые пришлось принять участие в подобной игре. Сказать, что понравилось — не сказать ничего. Очень смешные рубрики — понравилось угадывать зашифрованные слова. И еще оказалось, что я неплохо знаю российскую попсу. Не могла усидеть на месте, подпевала хитам. К тому же в шоу есть дух соперничества, а это всегда весело. Кто одержал победу, не скажу, конечно! Смотрите!»

Кроме Ольги Бузовой и Ксении Бородиной в шоу в ближайших выпусках шоу «Студия СОЮЗ» примут участие Анна Хилькевич, Екатерина Варнава, Александр Гудков, Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Мигель, Антон Шастун, Екатерина Решетникова, Станислав Ярушин, Сергей Матвиенко и многие другие.

Не пропустите! 17 августа в 21.00 в «Студия СОЮЗ» на ТНТ Бузова VS Бородина.