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Здание центра «Рассвет» продано на торгах

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Здание центра «Рассвет» продано на торгах

Здание центра социального досуга «Рассвет» продано на торгах. Аукцион на реализацию объекта был объявлен департаментом имущественных отношений еще в июле. 

«В отношении здания "Рассвета" 16 августа были проведены торги на право заключения договора купли-продажи и уже определился покупатель», – пояснил руководитель департамента Евгений Белов.
Сумма контракта пока не уточняется. Согласно условиям конкурса, максимальная цена за «Рассвет», установленная местными властями, – почти пять миллионов рублей. Минимум, за который администрация готова отдать «Рассвет», – 2 миллиона 393 тысячи рублей.
Как только будут оформлены все необходимые документы, муниципалитет расторгнет с подрядчиком контакт на охрану «Рассвета».

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