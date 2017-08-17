Здание центра «Рассвет» продано на торгах

Здание центра социального досуга «Рассвет» продано на торгах. Аукцион на реализацию объекта был объявлен департаментом имущественных отношений еще в июле.

«В отношении здания "Рассвета" 16 августа были проведены торги на право заключения договора купли-продажи и уже определился покупатель», – пояснил руководитель департамента Евгений Белов.

Сумма контракта пока не уточняется. Согласно условиям конкурса, максимальная цена за «Рассвет», установленная местными властями, – почти пять миллионов рублей. Минимум, за который администрация готова отдать «Рассвет», – 2 миллиона 393 тысячи рублей.

Как только будут оформлены все необходимые документы, муниципалитет расторгнет с подрядчиком контакт на охрану «Рассвета».