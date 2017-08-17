В Ноябрьске поменяют освещение на аварийных «зебрах»

В Ноябрьске из общего числа пешеходных переходов пока только 72 приведены в соответствие с новым национальным стандартом. Согласно ему, все «зебры» должны быть оборудованы светофорами с мигающим «желтым» и дорожными знаками повышенной видимости. Завершить работы в полном объеме нужно в 2018 году.

Как сообщают в городской администрации, привести в порядок нужно еще 151 «зебру»: на 39 сейчас ведутся работы, в ближайшее время определится подрядчик, который займется обустройством еще 22 переходов.

Помимо того, в этом году на 28 аварийных «зебрах» улучшат освещение.

«Там установят новые светодиодные светильники, которые обладают более высокой яркостью и потребляют в 2 раза меньше электроэнергии. Они отличаются и морозоустойчивостью: служат до 100 000 часов и в температурном режиме от +50 до –60 °С», – сообщили в муниципалитете.

Эти работы, по данным управления ЖКХ ТЭС, выполнены уже на 80 процентов.