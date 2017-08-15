В Ноябрьске закупили школьные наборы для малоимущих семей

В Ноябрьске закупили школьные наборы для двух сотен детей из малоимущих семей. Вручать их начнут уже после 25 августа. Закупка необходимых принадлежностей обошлась общественникам в двести тысяч рублей – это средства муниципального гранта.

«В этом году у нас своеобразная акция. В ней участвуют все малоимущие семьи города. После того, как от них поступает заявление, мы отправляем сведения в управление социальной защиты. Они подтверждают, что семья состоит у них на учете, как малоимущая, нуждающаяся, и после этого семья может рассчитывать на помощь к 1 сентября», – рассказала «Ноябрьск 24» председатель общественной организации «Многодетные семьи» Наталья Каткова.

В городе стартовала и традиционная акция «Собери ребенка в школу». Помощь в виде канцелярских принадлежностей до конца августа принимают как от предпринимателей, так и от рядовых жителей города. Таким образом общественники планируют собрать помощь для 350 школьников. Помощь принимают в офисе «Многодетных семей» по адресу: ул. Космонавтов, 20.