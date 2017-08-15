С начала года на дорогах города задержаны три сотни нетрезвых автовладельцев

За семь месяцев этого года на дорогах Ноябрьска инспекторами ДПС задержаны уже триста автовладельцев, которые управляли авто в нетрезвом состоянии. Более сотни из них отказались проходить тест на алкоголь, такие данные приводит сегодня городской отдел ГИБДД.

По вине пьяного водителя в ДТП пострадали три человека, еще пятеро получили травмы в авариях, виновниками которых стали автовладельцы, отказавшиеся от освидетельствования.

«Управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за собой наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если нетрезвый водитель совершил ДТП, в котором есть тяжелораненые или погибшие, он будет привлечен к уголовной ответственности. За смерть одного человека водитель может лишиться свободы на срок от 5 до 7 лет. Если же по вине пьяного водителя погибнут два человека и более, он может получить до 9 лет тюрьмы», – рассказали в отделе ГИБДД.

Фото из архива редакции.