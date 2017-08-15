Следователи запросили документы на коллег уволенного в Тарко-Сале полицейского

На Ямале следственный отдел начал проверку в отношении уже уволенного из органов полицейского, который стал героем скандального видеоролика. Кадры в социальных сетях посмотрели уже больше двухсот тысяч пользователей.

Следователи полагают, что видео может свидетельствовать о возможном злоупотреблении должностными полномочиями.

«В ходе доследственной проверки опрашиваются очевидцы происшествия, в т.ч. автор видеосъемки, сотрудники дорожно-постовой службы полиции, находившиеся в служебном автомобиле, который также виден на видео. На всех указанных сотрудников полиции затребованы кадровые документы», - сообщают в ведомстве.

Напомним, скандальный ролик с участием сотрудника полиции появился 5 августа. Страж порядка на кадрах – в штатском, однако, снимавшим его горожанам он представился сотрудникам ДПС и даже предложил поспорить на 300 тысяч рублей, что способен избежать ответственности даже за управление авто в нетрезвом состоянии.