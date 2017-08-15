В «Газпромнефть-Нефтесервисе» обсудили с подрядчиками стратегию безопасности на производстве

В Компании Газпром нефть серьезное внимание уделяется вопросам производственной безопасности. В 2016 году в Газпром нефти была принята новая корпоративная ценность – «Безопасность и забота об экологии». С 2016 года Компания планомерно движется к стратегическому показателю «Цель – ноль» – отсутствие вреда людям, окружающей среде и имуществу при выполнении работ.

На предприятиях, находящихся под управлением ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», прошли коммуникационные сессии с руководителями подрядных организаций. Партнеры подвели итоги первого полугодия 2017 года и обсудили совместные цели и задачи на второе полугодие.

В рамках принятой в Компании Газпром нефть программы «Ступени», основной целью которой является разработка и внедрение унифицированных подходов управления подрядными организациями в области производственной безопасности, начиная со второго полугодия 2016 года, прошли коммуникационные и обучающие сессии, аудиты и проверки - как в самих нефтесервисных предприятиях ООО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», ООО «Ноябрьскэнергонефть» и ООО «Ноябрьсктеплонефть», так и в подрядных организациях, оказывающих услуги нефтесервисным предприятиям. Основной задачей проведенных мероприятий было обучение работников методике идентификации опасностей «5 шагов», оценке рисков, предотвращению небезопасных действий, обмен опытом в обеспечении производственной безопасности и предупреждения аварийности.

Программа Ступени включает 7 основных стадий организации эффективной совместной работы заказчика и подрядчика с момента инициации договора до его завершения. При этом все работники подрядных организаций должны пройти обучение, необходимое для максимально безопасного выполнения работ. Контроль функционирования системы производственной безопасности проводят как специалисты подрядчика, так и представители Заказчика – работники нефтесервисных предприятий. Качество выполнения соглашения в области безопасности ложится в основу рейтинга подрядных организаций, который определяет перспективы его дальнейшего сотрудничества с «Газпром нефтью». Попадание в базу добросовестных партнеров является дополнительным плюсом для подрядной организации при участии в других тендерах «Газпром нефти», позволяет рассчитывать на заключение долгосрочных контрактов. Низкий рейтинг по производственной безопасности становится дополнительным препятствием для заключения контрактов на оказание услуг.

«Конечно, мы находимся только в начале пути. Профилактические мероприятия прошли успешно и эффективно: сотрудники стали внимательнее относиться к вопросам безопасности. Личное участие руководства предприятий способствует продвижению культуры безопасного выполнения работ как среди собственных сотрудников, так и среди подрядчиков нефтесервисных предприятий. Мы начали поступательное движение к «Цели - ноль», и уже сейчас понимаем, что эта цель не просто достижима, она должна стать реальностью в ближайшем будущем», – прокомментировал реализацию мероприятий по производственной безопасности Руководитель направления производственной безопасности ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» Дмитрий Григоренко.