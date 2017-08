Новый четверг на ТНТ!

Рекордные доли премьеры «Студия СОЮЗ» и нового сезона «Импровизации»! Теперь у ТНТ премьеры комедийных шоу работают и в будни!

Четверг больше никогда не будет прежним!

ТНТ впервые поставил премьеры комедийных шоу в четверг! И это сработало!

В четверг 10 августа в 21.00, когда на ТНТ стартовали сразу две премьеры: новое комедийно-музыкальное шоу «Студия СОЮЗ» и новые выпуски шоу «Импровизация».

Уверенное первое место в слотах и по дню!

По данным Mediascope:

«Студия СОЮЗ»:

— 16,1% (14-44)

— 21,6% (18-30). Идущий следом Первый канал отстает на 10 пунктов, телеканал СТС на 16,2%



«Импровизация»:

— 16,6% (14-44)

— 24% (18-30). На втором месте — СТС с долей 9,4%.

Общая доля слота в четверг с 21.00 до 23.00 составила:

— 16,35% в аудитории от 14 до 44 лет

— 22,8% среди молодежи от 18 до 30 лет



Артур Джанибекян, генеральный директор ГПМ РТВ: «Самое главное — мы убедились, что наш зритель готов смотреть премьеры развлекательных программ и в будние дни. Стратегически — это может стать для канала возможностью для еще большего роста. Удачный эксперимент с четвергом открывает для нас новые горизонты. Имея огромное количество уникального и мощного развлекательного контента и самую мощную команду, дела-ющую молодёжные шоу на российском телевидении, мы, закрепив показатели, сможем привлекать новых зрите-лей, предлагая альтернативу постоянно повторяющемуся на ТВ кинопоказу — топовый развлекательный контент ТНТ и в четверг, и в пятницу, а в перспективе и каждый рабочий день».

Немного о новом шоу «Студия СОЮЗ», благодаря которому четвергу удалось так удачно хайпануть. ТНТ пред-ложил своим зрителям совершенно новый формат: комедийно-музыкальное шоу с участием звезд, которые ме-ряются друг с другом своей музыкальностью. В шоу друг против друга сражаются два звездных гостя, а помога-ют им сразу шесть (!) постоянных ведущих, участников и модераторов. В ближайших выпусках мы увидим следу-ющие противостояния:

Бузова VS Бородина

Белый VS Ахмедова

Варнава VS Гудков

Ярушин VS Хилькевич

Мигель VS Решетникова

Теперь каждый четверг на ТНТ:

21.00 «Студия СОЮЗ»

22.00 «Импровизация»

А в пятницу:

21.00 Comedy Club

22.00 «Открытый микрофон»