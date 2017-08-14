В ДТП под Салехардом пострадало семь человек. Виновник в коме

Семь человек пострадало в аварии, которая произошла в воскресенье, 13 августа, на трассе между Салехардом и Лабытнанги. Там столкнулись два отечественных автомобиля – ВАЗ-2115 и «Нива». Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД, водитель Лады пятнадцатой модели вышел на обгон и на «встречке» столкнулся с «Нивой».

«В результате ДТП пострадали оба водителя, а также два пассажира автомобиля «Нива» и три пассажира ВАЗ-2115. Шесть человек госпитализированы, одному пассажиру назначено амбулаторное лечение, водитель ВАЗ-2115 находится в коме», – сообщают в ведомстве.

По данным полицейских, на обгон виновник аварии вышел на том участке дороги, где делать это запрещено.

Фото УМВД ЯНАО.