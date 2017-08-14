Ноябрьские мотокроссмены одержали победу в первенстве УрФО

Мотокроссмены клуба «Газпром нефть» одержали победу в первенстве Уральского федерального округа. Состязания прошли в Ноябрьске в воскресенье, 13 августа. Участие в них приняли более 120 спортсменов из 15 городов Урала. Еще до начала заездов своими главными соперниками ноябрьские мотокроссмены назвали спортсменов из Каменск-Уральского, Нефтеюганска и Челябинска.

«За ходом состязаний следили представители российской федерации мотоспорта и вновь отметили, что Ноябрьску нет равных в организации состязаний. Подготовка к состязаниям – это действительно большая ответственность, и мы приложили максимум усилий, чтобы этот большой спортивный праздник состоялся», – сказал главный тренер мотоклуба «Газпром нефть» Владимир Андреев.

Борьба на трассе действительно была напряженной: с минимальным отрывом «Газпром нефть» одержала победу, набрав 301 балл в турнирной таблице. Серебро – у спортсменов Каменск-Уральского (298 баллов), замыкает тройку Челябинск с результатом в 296 баллов.

«Важно поддерживать спорт и прилагать все усилия для развития спорта в Ноябрьске и на Ямале в целом. Наша прямая задача – создать все условия для развития спорта и для популяризации здорового образа жизни. Понятно, что за счет бюджета весь комплекс необходимых мероприятий выполнить невозможно, и здесь огромную поддержку оказывают градообразующие предприятия, в частности, «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». И, благодаря этой поддержке, у спорта Ноябрьска – светлое будущее», – отметил глава администрации Алексей Романов.

Напомним, турнир прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» на постоянной основе поддерживает социально значимые проекты, и мы сделали упор на спорт. За последние годы построено больше десятка объектов, где горожане могут заниматься любимым спортом. И мы не намерены останавливаться и в дальнейшем планируем оказывать содействие в развитии спорта в Ноябрьске и на Ямале», – отметил генеральный директор «ГПН-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

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