Ночью на промзоне сгорел грузовик

В Ноябрьске дознаватели выясняют причины, по которым минувшей ночью на промзоне загорелся грузовой автомобиль. Сообщение о ЧП на центральный пункт пожарной связи поступило около половины третьего. Уже через три минуты на месте были первые пожарные расчеты.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение в кабине автомобиля. Открытый огонь был потушен через четыре минуты», – сообщили в пресс-службе 2 ОФПС.

У автомобиля обгорела кабина. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели, начата проверка.