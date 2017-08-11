Отопление в Ноябрьске дадут не раньше середины сентября

Официальный отопительный сезон в Ноябрьске начнется в середине сентября, как только город получит паспорт готовности. За это время все необходимые работы по подготовке должны провести не только на центральной котельной и сетях электроснабжения – полностью готов к подаче тепла должен быть и жилой фонд. На сегодня, по данным местных властей, мероприятия по подготовке выполнены более чем на 70 процентов.

Под вопросом остаются дома с непосредственной формой управления. Таких в городе 620 и более двухсот из них, по словам и.о. начальника управления ЖКХ ТЭС, договоры на обслуживание инженерных сетей не заключили.

«Если собственники ни с кем не заключили договоры на обслуживание, это не освобождает их от обязанности по подготовке дома к отопительному сезону. И ресурсоснабжающая компания придерживается достаточно категоричной позиции: если собственники дома не подготовят, теплоноситель подан не будет. У поставщика просто нет уверенности, что при подаче в этих домах не произойдет аварийных ситуаций, которые повлекут массовые отключения других домов или вообще целых микрорайонов», – поясняет Сергей Пархомчук.

При этом синоптики уже в конце этой недели обещают ямальцам первый снег. Правда, судя по прогнозу, Ноябрьск он обойдет стороной.