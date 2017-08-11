«Однажды в России» дошутились до реальной свадьбы

Михаил Стогниенко, актер сатирического проекта «Однажды в России» на ТНТ, предложил своей девушке стать его женой прямо в разгар съемок нового сезона.

Идею сделать предложение своей возлюбленной Ксении таким необычным способом Михаил Стогниенко вынашивал долго. Торжественный момент был запланирован на конец съемочного дня во время исполнения традиционной музыкальной композиции. В скетче под кодовым названием «Предложение», были задействованы почти все актеры. В финальной сцене Михаил Стогниенко пригласил на сцену свою девушку, и, встав на одно колено, предложил ей свою руку и сердце, вручив кольцо с бриллиантом. Все происходящее стало для Ксении полной неожиданностью, она ответила согласием, а все собравшиеся в студии не смогли сдержать слез. Этот эпизод можно будет увидеть в одном из выпусков нового сезона.

Михаил Стогниенко, актер шоу «Однажды в России»: «Я рассматривал разные варианты, как сделать Ксюше предложение, но потом прикинул, что при всех вводных и при удачном стечении обстоятельств самое правильное — подарить ей кольцо на съемках «Однажды в России». В подготовке были задействованы все мои коллеги: Азамат Мусагалиев с авторской группой написали песню и аккомпанировали мне во время ее исполнения, а остальные ребята стояли за сценой с цветами и ждали команды, когда нас можно будет поздравить. Песня была про человека, который при всей своей неуклюжести, ершистости и грубости старается быть милым и романтичным, однако все его попытки терпят крах. После своего выступления я сказал, что дела на самом деле обстоят с точностью наоборот, пригласил Ксюшу на сцену и попросил ее руки. К счастью, она не стала долго тянуть с ответом и сразу согласилась, хотя, по ее признанию, предложение стало для нее полной неожиданностью. Не знаю, обманывает она или нет, но я рад, что несмотря на мое сумасшедшее волнение все прошло без сучка и без задоринки. Кстати, на поиски того самого кольца я потратил около двух месяцев и теперь могу назвать себя экспертом в вопросах бриллиантов. (Смеётся.)»

«Однажды в России», каждое воскресенье в 21.00 на ТНТ