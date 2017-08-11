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Синоптики обещают Ямалу снег в конце недели

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Синоптики обещают Ямалу снег в конце недели

Синоптики обещают ямальцам снег уже в конце этой недели. По прогнозам центра «Фобос», мокрый снег и понижение температуры почти до нуля градусов ожидается на полярном Урале и северо-западе Сибири, в том числе и на Ямале. Похолодание придет и на Урал в целом, температура воздуха опустится на 2-4 градуса ниже средних норм, пишет ТАСС. 

Югу страны и Крыму похолодания, напротив, ждать не стоит. Там сохранится аномальная жара, до 6-7 градусов выше среднегодовых значений. При этом синоптики не исключают, что в ряде регионов температурные рекорды придется обновить.

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