Дома с непосредственной формой управления могут остаться без тепла

В Ноябрьске жилые дома, где не будет проведена обязательная подготовка сетей к новому отопительному сезону, могут остаться без тепла. Касается это тех собственников, кто выбрал непосредственную форму управления домом.

«Согласно статье 164 Жилищного кодекса, при выборе непосредственного управления собственники обязаны, помимо договоров на поставку воды, тепла и электроэнергии, заключить договоры на оказание услуг по содержанию общего имущества в доме. Если таких договоров нет, тогда собственники должны сами позаботиться о подготовке инженерных сетей к осенне-зимнему периоду», – пояснили «Ноябрьск 24» в городской администрации.

Договоры с подрядчиками могут быть разовыми, однако, присутствие представителей ресурсоснабжающей компании при подготовке системы – это обязательное условие. После проведения всех необходимых мероприятий «Энерго-Газ-Ноябрьск» выдает акты готовности. Дополнительную информацию горожане могут получить по телефонам 361-067 и 361-179.

Фото из архива редакции.