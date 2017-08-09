Учёные составят карту ямальских воронок

Специалисты Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН планируют создать карту формирования знаменитых на весь мир газовых воронок. Грант на эти цели был выделен Российским научным фондом. Как пишет ТАСС, учеными подтверждается климатическая гипотеза образования воронок. Она основана на теории глобального потепления. Согласно предположениям специалистов, повышение температуры воздуха привело к нагреву подземных залежей метана и его выбросу. Первый из них произошел осенью 2013, спустя год после жаркого сезона. 2016 год для Ямала тоже стал аномально теплым, и наблюдатели ждали появления второй волны воронок. И дождались, в июне 2017, в районе села Сеяха. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения – не менее 35 метров, диаметр – около 40 метров. На данный момент они полностью затоплены. Причина образования кратеров – выброс газа из-под земли.

Фото naked-science.ru