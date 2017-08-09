В ямальский избирком поступили жалобы о нарушениях на выборах

Окружной избирком зарегистрировал три обращения о нарушениях законодательства при подготовке и проведении выборов. Два из них комиссия уже рассмотрела, факты не подтвердились. Еще одна жалоба пока на рассмотрении.

Из Ноябрьска обращений не было, два заявления о нарушениях поступили из Пуровского района, третье – из Приуральского.

Напомним, довыборы в Городскую Думу состоятся 10 сентября. Свое желание баллотироваться изъявили восемь человек. Период агитации начнется 12 августа, жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени уже состоялась.