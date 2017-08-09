В Тарко-Сале пьяного полицейского отстранили от работы

Сотрудника полиции Пуровского района, который прославился в Интернете, отстранили от работы на время внутренней проверки. Видео с его участием в социальных сетях появилось еще 6 августа. На кадрах любительской съемки страж употребляет спиртное прямо за рулем автомобиля.

«В ходе предварительной проверки сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей. В видеоролике не видно, управлял ли он данным автомобилем, а также когда и в какое время это было», – сообщает пресс-служба окружного МВД.

В ходе проверки будет установлено, управлял ли полицейский автомобилем в состоянии опьянения и, если это подтвердится, тогда меры к уже популярному в сети правоохранителю примут иные.

Скандальный ролик посмотрело уже почти сто тысяч пользователей социальных сетей. На камеру мобильного полицейского сняли после того, как его отпустил патруль ДПС. На вопрос почему его не задержали, герой ролика ответил: «Так устраивайся в ГАИ, будешь таким же, в чем проблема?».