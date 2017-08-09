Волонтеры ищут хозяев для спасенных из гудрона щенков

Спасенных на Промзоне из лужи гудрона щенков пристраивают в добрые руки. Волонтеры фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» ищут для собак хозяев.

«Отмывать собак было нелегко, нам практически полностью удалось отчистить шерсть от гудрона. Остались небольшие участки, но их немного. Сейчас щенки живут на передержке», – рассказала «Ноябрьск 24» куратор фонда Ольга Белякова.

Волонтеры планируют принести спасенных хвостатых на выставку-раздачу бездомных животных. Она пройдет в Ноябрьске уже в это воскресенье, 13 августа.

«Пункт раздачи бездомных животных начнет работу в час дня, по адресу: ул. Холмогорская, дом 43. Жители города смогут не только забрать в добрые руки четвероногих, которые находятся на попечении фонда. Здесь же будет работать и пункт приема «гуманитарки» для наших подопечных», – говорит Белякова.

Напомним, из лужи гудрона троих щенков спасли 30 июля. Попавших в липкую западню собак нашел житель города Вадим Зарипов. Спасательная операция, к которой подключились волонтеры и добровольцы, продолжалась более трех часов.