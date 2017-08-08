«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» утвердил производственную «пятилетку»

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» утверждена производственная программа развития на ближайшие пять лет. Стратегия 2018-2022 г. г. делает ставку на развитие новых нефтегазоносных участков и на обеспечение стабильного уровня добычи на «зрелых» месторождениях. При этом главной задачей «пятилетки» станет поиск и, соответственно, внедрение наиболее эффективных технологий освоения извлекаемых запасов, а их на балансе предприятия – свыше 330 миллионов тонн. При этом, отмечают в компании, при сохранении уровня ежегодного производства, ресурсное обеспечение предприятия позволит добывать сырье в течение ближайших 50 лет. Это с учетом перспективы изучения и разработки месторождений так называемой Отдаленной группы.

«Даже учитывая зрелость части лицензионных участков ноябрьского региона, предприятие демонстрирует высокую экономическую эффективность. Широкий набор компетенций по работе с остаточными запасами позволяет вовлекать в разработку залежи, которые ранее считались малорентабельными, а развитая транспортная инфраструктура позволяет снижать производственные издержки и наращивать добычу», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков.