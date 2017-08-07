Кооператив «Тепловик» не в состоянии выплатить многомиллионные долги

Владельцы гаражей в «Тепловике» задолжали уже свыше семи миллионов рублей. Некогда самый престижный гаражный кооператив города провалился на самое дно долговой ямы, выбраться из которой не может уже несколько лет подряд.

Отсутствие отопления, горы мусора, разбитые дороги, которые зимой не чистятся от снега, – далеко не весь перечень претензий владельцев гаражей к руководству кооператива.

«Когда приобретался гараж – это был гаражный кооператив, где осуществлялось центральное отопление, это была одна из причин, по которой выбор пал на гараж именно здесь. Сейчас никакого отопления нет и не предвидится, и, соответственно, стоимость гаража необоснованно высока, если продавать это имущество, оно не будет стоить таких денег. Как член кооператива я свои обязанности выполняю, а ответных действий не вижу», – рассказал «Ноябрьск 24» владелец гаража в «Тепловике» Владимир.

Ежемесячно владельцы гаражей обязаны платить по 600 рублей в качестве взносов. Фактически, утверждает нынешний руководитель кооператива Сергей Десятков – их платит только треть собственников. В ответ на претензии о качестве уборки и несвоевременном вывозе мусора – демонстрирует акты выполненных работ. И выполняются они, уверяет руководитель ГПК, по мере поступления денег от владельцев гаражей.

«В январе 2017 года у меня пришло членов кооператива на 447 человек меньше, чем, например, в январе 2016-го. Я так понимаю, платежеспобность падает или они не хотят выполнять договорные обязательства. Владельцев еще двухсот гаражей за два года ни разу не видел, травой зарастает гараж, телефон хозяина не отвечает, а если дозваниваешься – я на земле, в Дагестане, Калининграде. Если подавать в суды – это называется длинные деньги и требует тоже каких-то материальных вложений, а у нас не хватает на текущие расходы», – поясняет Десятков.

Помимо нехватки денег на текущие расходы, «Тепловик» – злостный должник по «коммуналке». Только за тепло кооператив задолжал около четырех миллионов рублей. Плюсом в долговую «казну» – штрафы, неуплаченные налоги и страховые взносы. В общей сложности – более семи миллионов рублей. И основная часть, уверяет Десятков, – наследие его предшественника Андрея Середы.

Рассчитаться с долгами можно было бы совместными усилиями: по уставу сумму можно поделить на всех собственников гаражей. Но большинство оказались не согласны.

Юрист Алексей Климов, в свою очередь уверен, что все попытки «реанимировать» кооператив бесполезны. Единственный выход – признать «Тепловик» банкротом и создать товарищество собственников недвижимости.

«В ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий будет предпринимать действия по взысканию задолженности со всех должников кооператива, будет производить расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, будут выискиваться гаражи, которые являются бесхозными. На них будет признаваться право собственности, они будут реализовываться, соответственно, за счет этих денег можно будет рассчитаться с кредиторами. Процедура эта, конечно, долгая, но она вполне реальна и даст результат», – пояснил Климов.