Жители Ноябрьска сегодня увидят лунное затмение

Сегодня ночью жители Ноябрьска станут свидетелями лунного затмения. Явление можно будет увидеть с половины одиннадцатого вечера по местному времени.

Луна скроется не полностью. Наблюдать частичное затмение смогут жители практически всех регионов России, кроме Чукотки и Камчатки.

К слову, август будет щедрым на события космического масштаба. С 12 на 13 августа ожидается самый красивый звездопад года, а 21-го числа на целых полторы часа скроется солнце. Правда, солнечного затмения горожане увидеть не смогут – во всей красе оно предстанет перед жителями Северной Америки, сообщают РИА Новости.