Действующие в регионе лесные пожары ликвидировать не будут

За сутки на Ямале ликвидировано семнадцать лесных пожаров на площади почти пятьдесят тысяч гектаров. Очагов вблизи городов и поселков нет. Действующими остаются еще десять пожаров, однако их тушение на окружной комиссии по предотвращению ЧС признано нецелесообразным: угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не несут, сообщается на сайте Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности. Очаги контролируют с воздуха.

В субботу, 5 августа, на Ямал прибыл министр МЧС страны Владимир Пучков. Вместе с главой региона Пучков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Глава региона сообщил, что при подготовке к пожароопасному периоду все запланированные мероприятия были выполнены.

«С самого начала работ в условиях ЧС нашей главной задачей было обезопасить граждан, населенные пункты, объекты экономики и жизнеобеспечения. Переброску пожарных и техники вели руководствуясь данным фактом. Благодаря слаженным действиям авиации и наземных сил не было допущено угроз населенным пунктам и объектам экономики», – подчеркнул губернатор.

Напомним, распоряжение о введении в регионе режима ЧС Дмитрий Кобылкин подписал 23 июля. Всего же с 21 июля в регионе ликвидировано свыше трехсот лесных пожаров. Авиация и сегодня продолжает патрулирование – его осуществляют три воздушных судна.

Фото с сайта правительства ЯНАО.