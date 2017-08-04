Летнее трудоустройство подростков обошлось бюджету в двенадцать миллионов рублей

На летнее трудоустройство подростков в этом году из бюджета выделено более двенадцати миллионов рублей. Эти деньги пойдут на выплату зарплат. За все лето возможность заработать получат более семисот ноябрьских подростков. Более двухсот определены в трудовые отряды – в этом году их создано четырнадцать.

Первые две смены работу завершили и на «трудовую вахту» уже заступила третья. Фронт работ прежний: ребята будут приводить в порядок улицы, прибрежные зоны водоемов и лес в черте города.

Причем работы у трудовых отрядов в этом году предостаточно – за два месяца ребята наполнили собранным мусором больше десяти тысяч мешков.

«В июне и июле у нас трудилось 140 подростков. В августе работу получили 85. В первоочередном порядке право на трудоустройство имеют несовершеннолетние, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, и те подростки, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации», – рассказала главный специалист управления по делам семьи и молодежи Татьяна Пономорева.

Помимо трудовых уже не первый год работает и педагогический отряд. Здесь заняты ребята, которые прошли Школу вожатых. Их главная задача – организовать детский досуг. Устроиться на работу подростки могут и после летних каникул, в свободное от учебы время.

«После лета нужно обратиться в «Поиск», «Центр активного отдыха» по ул. Мира, 85б, там помогут собрать пакет документов. И там же предоставляется список, куда несовершеннолетние могут трудоустроиться», – говорит специалист Центра занятости населения Марина Дружинина.

Как правило, уже после лета школьников берут на работу в качестве корреспондентов, помощников специалистов по работе с молодежью, подсобных рабочих и дворников.