В Ноябрьске проверяют готовность школ к учебному году

В Ноябрьске началась финальная проверка школ и детских садов к началу нового учебного года. В общей сложности комиссии предстоит обследовать более пятидесяти объектов. Проверять их начали еще в июле. Эта работа проводится в несколько этапов, чтобы было время на устранение выявленных недочетов.

«Очень важно устранить предписания и органов Пожнадзора, и Роспотребнадзора. Это те предписания, которые так или иначе влияют на жизнь и здоровье детей, поэтому все предписания режимного характера были выполнены и многие замечания на сегодня уже сняты», – рассказала заместитель главы администрации Надежда Гудкова.

Глобальные работы в этом году провели в пищеблоках и санузлах. Особое внимание проверяющие уделили безопасности детей – пожарной и антитеррористической.