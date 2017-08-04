Роспотребнадзор помог обманутым ямальцам вернуть почти 19 миллионов рублей

За полгода специалисты окружного управления Роспотребнадзора помогли обманутым ямальцам вернуть почти 19 миллионов рублей. Как сообщается на сайте ведомства, с начала года его специалисты 178 раз привлекались судом в качестве экспертов. Причем в 92 процентах случаев решение судьи выносили в пользу потребителей.

Так, первое место, по данным Роспотребнадзора, занимают споры между потребителями и продавцами розничных товаров. Второе – тяжбы дольщиков с застройщиками. На третьем месте – разбирательства с кредитными и страховыми организациями. Реже всего потребители в суде выясняют отношения с управляющими компаниями и фирмами, которые оказывают транспортные и туристические услуги. Общая сумма денег, которую удалось вернуть обманутым ямальцам – почти девятнадцать миллионов рублей.