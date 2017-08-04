Четверг больше не будет прежним

Почему шоу «Импровизация» переезжает из пятничного эфира телеканала ТНТ в вечерний прайм четверга?

— Потому что любая импровизация в пятницу обычно заканчивается головной болью в субботу…

— Потому что ведущий «Импровизации» Павел Воля по пятницам должен быть на летучке у Мартиросяна.

— Потому что ученые выяснили, что именно в четверг электрошокеры бьют больнее, а мышеловки хлопают громче.

— И, наконец, потому что 10 августа — в четверг — День независимости Эквадора.

Вариантов бесконечное множество, и здесь все зависит от того, насколько у вас развита импровизация. Постоянные участники шоу Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов сумели прокачать свои импровизаторские способности до высочайшего уровня. Парни, не задумываясь, способны остроумно ответить на любой вопрос и моментально найти выход из любой ситуации. Они — лучшие в своем деле.

«Импровизация» — это единственное юмористическое шоу на российском телевидении, в котором нет никакого сценария. В рамках программы ведущий Павел Воля подкидывает парням работы, предлагая самые курьезные ситуации, а они, импровизируя на ходу, пытаются из них выбраться.

Смешно до боли

За время существования проекта, парни из «Импровизации» успели побывать на соревнованиях по брутальности и вечеринке девственников, познакомиться с сутенером мультяшных персонажей и тренером по понтам. Кроме того, беспощадный ведущий периодически бьет их током, заставляет бегать по разбросанным по полу мышеловкам, и вообще, с подачи Воли они делать все, что приходит на ходу в его голову.

Звездные гости

В каждом выпуске участвуют звездные гости, которые вместе с участниками проходят несколько испытаний. Конечно, током их никто не бьет и по мышеловкам они не бегают, зато при помощи импровизаторов звезды становятся героями миниатюр. В новом сезоне шоу высший пилотаж в импровизации покажут Мот, Сергей Гореликов, Александр Незлобин, Надежда Сысоева, Александр Гудков и многие другие. А самым первым звездным гостем в новом сезоне станет Екатерина Варнава. К сожалению, с Верой Брежневой и Филиппом Киркоровым парням никак не удается согласовать графики. Однако они не теряют надежды, что рано или поздно им удастся подстроиться.

Бонус

В новом сезоне, помимо привычных импровизаций, добавляются три новых испытания:

«Странный ресторан»

Звездный гость будет угадывать название заведения по импровизации одного из комиков.

«Стоп-кадр»

Практически детская игра «Море волнуется раз». Только здесь никто не волнуется, пожалуй, кроме звездного гостя. Он замирает в забавной позе, а участники придумывают как смешно это можно обыграть.

«Новости»

Наконец-то Арсений Попов займется своим любимым делом и будет угадывать самые актуальные события.

А теперь немного фактов

— В самой «суровой» импровизации применяются настоящие электрошокеры. Спокойствие! Сила тока в них абсолютно безопасна для человека, они используются для дрессировки собак.

— Мышеловки в испытаниях тоже самые настоящие. Но в отличие от электрошокеров они используются не для дрессировки собак, а для убийства мышей.

— Антон Шастун мечтает, чтобы в «Импровизацию» пришла Меган Фокс, а Арсений Попов грезит Губкой Бобом.

— Любимая импровизация Сергея Матвиенко «Шокеры, потому что ему очень смешно, когда людям очень больно.

— Единственный профессиональный актер шоу — это Арсений Попов. Благодаря театральному опыту он артистичнее всех ходит по мышеловкам, а перед каждым ударом шокера мужественно выдерживает мхатовскую паузу.

И немного сухих цифр

количество заготовленных перед съемками шуток и миниатюр — 0;

количество просьб гостей переснять выпуск — 0;

количество жалоб на жестокое обращение — 0;

количество программ на российском телевидении, у которых нет сценария — 1.



«Импровизация», новый сезон, каждый четверг,

начиная с 10 августа в 22.00 на ТНТ