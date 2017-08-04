Вкладчикам «Югры» из Ноябрьска выплатили больше миллиарда рублей

В Ноябрьске семьсот клиентов «лопнувшего» банка «Югра» уже получили страховые выплаты. Сумма возмещения на всех – один миллиард двести миллионов рублей. Общий же объем страховых выплат, который получат ноябрьские вкладчики «Югры», – два миллиарда триста миллионов рублей. Банком-агентом на Ямале, по результатам конкурсного отбора, стал «ВТБ24».

«В первые три дня после начала выплат у нас собирались очереди в двести человек. Сейчас такого ажиотажа уже нет. Выплаты вкладчикам будут производиться до января 2018 года, то есть у нас в запасе еще полных пять месяцев, и все вкладчики успеют получить свои деньги», – рассказала «Ноябрьск 24» управляющая ноябрьским отделением «ВТБ24» Наталья Клиновая.

Напомним, временную администрацию в «Югре» Центробанк ввел 10 июля, а уже 24-го сообщил об отзыве у кредитной организации лицензии. Добавим, в Ноябрьске «Югра» обслуживала более двух с половиной тысяч человек.

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