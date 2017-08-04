Спасённые из гудрона щенки поменяли цвет

Волонтерам городского фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» практически удалось отмыть от гудрона спасенных на промзоне щенков. Сейчас собаки уже могут передвигаться самостоятельно, правда в процессе избавления от вязкой химии они слегка поменяли цвет: светлая шерсть превратилась в черную. Но это, по словам волонтеров, вполне поправимо.

Четвероногие все еще находятся в питомнике у Николая Костюка. После того как собак полностью отмоют от гудрона, волонтеры определят четвероногих на передержку. Как только щенки окрепнут и привыкнут к людям, фонд начнет подыскивать для них хозяев.