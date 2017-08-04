В ноябрьском колледже остались места для бюджетников

Уже в конце следующей недели НКПИТ обнародует предварительные списки поступивших. На сегодня, заявление подали уже свыше шести сотен абитуриентов. Как отмечают в колледже, среди самых востребованных специальностей – «Сестринское дело», конкурс – четыре человека на место. Популярностью у будущих студентов пользуется и «Программирование в компьютерных системах», и профессия «Автомеханик».

Не укомплектованы группы «Физическая культура» и «Строительство, эксплуатация зданий и сооружений» – девять и десять мест соответственно. Приемная комиссия в НКПиТ будет работать до 14 августа, причем абитуриентам, которые желают получить специальность «Сестринское дело» или «Физическая культура» предстоит пройти психологическое тестирование. Добавим, в этом году в колледже выделено 434 бюджетных места.