Полицейские разыскивают троих подозреваемых в краже

В Ноябрьске полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступления. Двое мужчин и женщина, по данным оперативников, причастны к краже: из салона автомобиля они похитили планшет и ноутбук.

«28 июля, около четырех часов утра, неизвестные разбили водительское стекло автомобиля «Лада Ларгус», припаркованного у дома номер 17 по улице Изыскателей. Из салона авто похищена дорожная сумка, в которой находились ноутбук и планшет. Впоследствии сумка с документами была обнаружена рядом с дорогой, на улице Северной», – сообщили в отделе полиции.

Стражам порядка уже удалось получить видео с камер наблюдения, в объектив которых попали подозреваемые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, полицейские просят сообщать в дежурную часть городского отдела полиции по телефонам: 02, 318-010, 318-047 или по мобильному номеру 8-929-252-00-10.