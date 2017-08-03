За сутки в регионе ликвидировано более тридцати лесных пожаров

На Ямале за сутки удалось ликвидировать 31 лесной пожар на площади свыше тридцати тысяч гектаров. Еще двенадцать – локализовано.

По данным окружного департамента гражданской защиты, сегодня, 3 августа, в регионе действуют семьдесят лесных пожаров. Леса горят на площади свыше семидесяти тысяч гектаров.

Как и прежде, сложная обстановка сохраняется в Приуральском районе – там 26 лесных пожаров, Щурышкарском – 16 очагов, еще 8 – в Надымском.

На ликвидации занято 690 человек, восемь бортов авиации занимаются патрулированием и тушением, еще десять – переброской сил. На очаги сброшено свыше тысячи тонн воды.

Фото МЧС России по ЯНАО.