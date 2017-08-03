Полицейские разыскивают мошенника, который от имени руководителя фирмы занял деньги у «подчиненного»

В Ноябрьске мужчина перевел 16 тысяч рублей мошеннику, который прикинулся руководителем фирмы, где работает потерпевший. Просьба одолжить сумму от имени «начальника» обманутому горожанину поступила в социальных сетях. В сообщении псевдоруководитель попросил подчиненного перевести деньги и указал номер счета.

«Не убедившись в своей безопасности и не созвонившись со своим начальником, мужчина перевел всю необходимую сумму. Только после перевода денежных средств решил позвонить своему работодателю. Позже стало известно, что его страница «Вконтакте» была взломана», – сообщает пресс-служба ямальского МВД.

Когда стало ясно, что это мошенничество, пострадавший обратился в полицию с заявлением. Сейчас правоохранители проводят проверку.