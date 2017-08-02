На Ямале за сутки ликвидировано восемь лесных пожаров

Сегодня, 2 августа, на Ямале зарегистрирован 91 лесной пожар. Площадь горящего леса – почти 80 тысяч гектаров, сообщается на сайте окружного департамента гражданской защиты. Для сравнения, по данным на вторник, 1 августа, леса в регионе горели на площади 53 тысячи гектаров.

Сложная обстановка по-прежнему в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Пуровском районах. Там зафиксировано 75 очагов.

Глава региона Дмитрий Кобылкин сегодня провел в Салехарде заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС). Губернатор дал поручение проработать предложение о дополнительном вооружении лесных пожарных и авиации средствами тушения.

«Ситуация с природными пожарами на Ямале держится под контролем, объемы возгораний идут на снижение, но о ликвидации режима ЧС говорить пока рано. На сегодняшний день более двухсот пожаров на площади свыше 32 тысяч гектаров уже потушено. Привлечено из числа ямальцев и специалистов из других регионов около девятисот бойцов-огнеборцев. Подразделения работают слажено и с максимальной отдачей», – подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки на Ямале ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров, еще 15 очагов – локализовано. Всего с момента ухудшения обстановки в регионе, с 21 июля, потушено свыше двухсот лесных пожаров.

«Сегодня можно сказать, что перелом ситуации произошел. Реальная площадь активного горения – 2 тысячи гектаров. Ситуация по большинству других участков переходит в рабочий режим ликвидации. Сотрудники «Ямалспаса» совместно с привлеченными специалистами «Авиалесоохраны» работают слаженно. Также могу сказать, что наши ямальские сезонные сотрудники работают стабильно. Первый год такой. Во многом стимулирующим для укрепления нашего состава стали принятые в этом году доплаты личному составу и повышенные нормы обеспечения привлеченных на пожарах ребят», – сказал руководитель «Ямалспаса» Николай Потёмкин.

На ликвидации лесных пожаров в округе сегодня задействовано 850 человек и пять воздушных судов. Еще девять бортов авиации занимаются переброской сил к местам тушения.