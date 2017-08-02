Tele2 запустила новые интернет-опции для абонентов в ЯНАО

Урал – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске дополнительных услуг, разработанных для активных пользователей мобильного интернета. Новые опции доступны абонентам Tele2 в регионе с 1 августа.

Обновленная линейка интернет-услуг предусматривает пять пакетных предложений для владельцев мобильных устройств. Каждое из них носит простое название, соответствующие объему интернет-трафика, включенного в пакет – «1,5 Гб», «4 Гб», «10 Гб», «15 Гб», «30 Гб».

Услуги будут удобны для тех абонентов, которые активно пользуются интернетом не только со смартфонов и планшетов, но и при помощи USB-модемов. Пакеты интернет-трафика по выгодным ценам позволяют скачивать на максимальных скоростях объемные файлы с облачных сервисов, смотреть фильмы и слушать музыку на онлайн-ресурсах. Клиентам оператора, подключившим «15 Гб» и «30 Гб», будет доступен ночной безлимит (с 00.00 до 06.59), не расходующий основной пакет трафика.

Абонентская плата при подключении интернет-опций «1,5 Гб», «4 Гб», «10 Гб», «15 Гб», «30 Гб» составит 120, 210, 300, 500 и 800 рублей соответственно. На все новые услуги распространяется действие сервиса «Перенос остатков», позволяющего переносить неизрасходованный интернет-трафик на следующий месяц при условии своевременного внесения абонентской платы.

Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию «Интернет в планшет». За 350 рублей в месяц абонентам оператора доступны 12 Гб интернет-трафика, а также безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK).

Подробнее о новых интернет-опциях на tele2.ru.

На правах рекламы.